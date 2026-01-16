BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡á30¡Ë¤¬16Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤Ç½Ë¤¦±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþÆþ¤ê¤·¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¼¤Ã¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¥­¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10Æü¤ËÂæËÌ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç