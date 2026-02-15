韓国の女性4人組グループ「BLACKPINK」のメンバー、LISA（リサ）さんが2月15日までにインスタグラムを更新。日本のスキー場でスノーボードを楽しむオフショットを公開し、話題となっている。【写真】利用客に混じりカツカレーを食べるBLACKPINKリサリサさんは「Now accepting applications for instructor」（直訳・インストラクターの募集を開始しました）と投稿し、複数の写真をアップ。黄色のスキーウェアでポーズを取る