デンマーク自治領・グリーンランドの首相が、「アメリカの一部にはならない」と明言したことを巡り、トランプ大統領は「大きな問題になる」と威嚇しました。グリーンランドから中継です。こちら首都ヌークは午前5時前、気温はマイナス4度です。トランプ政権がグリーンランドの購入などを協議していることについて住民は強く反発しています。グリーンランド住民「人は売り物ではない」グリーンランド住民「本当に腹が立つ。だから米