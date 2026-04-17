三笘薫を擁するブライトンは現地４月18日、プレミアリーグ第33節でトッテナムと敵地で対戦する。試合の前日会見で、ファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表ドリブラーの先発の可能性について言及した。クラブ専門サイト『WE ARE BRIGHTON.COM』によると、指揮官はトッテナム戦の左ウイングの先発をめぐり、三笘とガンビア代表FWのヤンクバ・ミンテのどちらを起用するか判断が必要だと述べた。ブライトン４年目の三笘は、