¡Ô´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Õ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¡É»Ñ¤Î²á·ã¤ÊÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼6·î24Æü¡¢¹Á¶èµÄ²ñµÄ°÷¤Î¿·Æ£²ÃºÚ»á¤¬·§ËÜ¸©¤Çµ¯¤­¤¿¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¼çÄ¥¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î17Æü¤Î¸áÁ°7»þ²á¤®¡£·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿ÉÅçÄ®¤Ë¤¢¤ë¿ÉÅç¸ø±à¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬28ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¡ËÈÈºá¹Ô°Ù¤ËµÄ°÷¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï²¿¤âÉÔ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê