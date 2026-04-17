マンチェスター・ユナイテッドが次期指揮官の最有力候補として、ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマンに関心を示しているようだ。アレックス・コンバー氏が伝えている。現在クラブは、暫定指揮官マイケル・キャリックの下でプレミアリーグ3位と好調を維持しているが、さらなる飛躍を見据え、水面下で後任人事の検討を進めているという。公式には接触を否定しているものの、複数の情報筋によれば、今夏の就任を視野に入れた