「いったいどんな度胸があってBTSと正面からぶつかるというのか？」あるK-POP業界関係者の危機感を象徴する言葉だ。K-POP市場は再び、BTSを中心に急速に再編されつつある。【写真】BTS、カムバックに向け7人で練習中BTSの完全体カムバックと過去最大級の規模となるワールドツアーのニュースが相次いで発表されると、K-POP業界はまさに「非常事態」に陥った。BTSが異例ともいえるほど早い段階でカムバック日を公開したことで、同時