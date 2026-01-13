ホンダが採用する新たな「H」マークホンダは13日、自動車や販売店、モータースポーツなどを含む四輪事業に新たな「H」マークを採用すると発表した。2024年に次世代電気自動車（EV）の車体前部のエンブレムとして公開した新マークを、今後の四輪事業全体のシンボルとして利用範囲を拡大し、幅広く導入する。Hマークは1963年に初めて採用され、数度の変更を経て使われてきた。新マークは両手を広げたようなデザインで「モビリテ