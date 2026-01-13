健康診断で「血液検査」を受ける人は多いと思います。採血を行った後は、針を刺した部位に小さなテープが貼られ、「しばらく指で押さえておいてください」と指示されたり、止血バンドを巻かれたりするのが一般的です。これについて、ネット上では「いつまで押さえていればいいの？」「止血バンドいつ外すか分からん」「あのテープ、いつ剥がしていいのか毎回迷う…」など、採血のたびに疑問を感じている人がいるのが分かります。