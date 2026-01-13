健康診断で「血液検査」を受ける人は多いと思います。採血を行った後は、針を刺した部位に小さなテープが貼られ、「しばらく指で押さえておいてください」と指示されたり、止血バンドを巻かれたりするのが一般的です。これについて、ネット上では「いつまで押さえていればいいの？」「止血バンドいつ外すか分からん」「あのテープ、いつ剥がしていいのか毎回迷う…」など、採血のたびに疑問を感じている人がいるのが分かります。



採血後の適切な「処置」について、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。

5分程度しっかり押さえること

血液検査は採血を行い、肝臓や腎臓といった臓器の異常を調べたり、血糖値やコレステロール、中性脂肪、尿酸などの数値を調べたりと、さまざまなことが分かる検査です。健康診断で特に異常を指摘されず健康な人は、年に1回の健康診断での血液検査で十分です。

何か症状があるなど不調のときには、病院で血液検査を行い、不調の原因を調べます。例えば、糖尿病などで定期的に病院に受診している人は、1〜2カ月に1回は血液検査をすることが多いです。かかっている病気によって血液検査の頻度は変わります。

採血後に「しばらく指で押さえておいてください」と指示がありますが、これは静脈に穴を開けて血液を採取しているので、押さえなければそこから血液が流出してしまうためです。圧迫することで血管が収縮し、血が止まりやすくなります。5分程度しっかりと押さえることが大切です。

押さえている力が弱かったり、きちんと押さえていなかったりすると、血があふれ出てくることがあります。腕は動かさずにしっかりと固定して押さえてください。

なお、血液がサラサラになる薬を飲んでいる人は、特に血が止まりにくいので、止血バンドを使うことがあります。高齢者で押さえる力が弱い場合も同様です。止血バンドを使う場合も、目安は5分程度と覚えておきましょう。

採血で針を刺した部位に貼られる小さいテープは、血が止まっていれば剥がしていいのですが、帰宅後など落ち着いたタイミングで剥がすのがよいでしょう。皮膚かぶれを起こす可能性があるので、その日のうちに剥がしてください。