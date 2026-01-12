栃木SCの新ユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は栃木SCが特別シーズンで着用する1着に注目している。いち早く新ユニフォームを発表したのが栃木SCであり、昨年の11月7日にデザインを公表。デザインコンセプトは『止まらない挑戦、止まらない