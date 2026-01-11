「石は持って帰っちゃダメ」という話はよく聞く【漫画】本編を読む「石を持って帰ってはいけない」。そんな言い伝えを聞いたことはないだろうか。河原や山で見つけたきれいな石を、子どものころについ持ち帰りたくなった経験がある人は多いはずだ。しかし、そこには触れてはいけない「情念」や「因縁」が潜んでいる場合がある。現役郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)が描く漫画『郵便屋が集めた奇談』シリーズから、ある