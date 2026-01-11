ÆüËÜ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö1¶¯¡×¤ÎÃÏ°Ì¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¥ß¥¹¥É¡Ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¤½¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢±¿±Ä¸µ¤Î¥À¥¹¥­¥ó¤Î¶ÈÀÓ¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢1971Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤ò³«Å¹¤·¤Æ¤«¤é55Ç¯¡¢¾ï¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤ª¤è¤½5Ç¯Á°¤Ë¥ß¥¹¥É¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡×ÁûÆ°¤À¡£FCÅ¹¤ò´Þ¤á¤¿¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï2014Ç¯¤Ë1350Å¹¤È¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤¬³ÈÂç¤·¤ÆÊÄÅ¹¤òÍ¾µ·¤Ê