タレントの王林（27）が10日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをした。「hny」（ハッピーニューヤー）と書き出した王林。ボディコンワンピと馬の耳を着用してカメラに向かってウィンクを送った。「ぶじに、年を越せたようです！」とコメント。「今年の目標は『温故知新』です！明けましておめでとうございます」とした。ファンからは「まじ王林ちゃん可愛すぎ」「大人可愛い」「ありがとうございます」「