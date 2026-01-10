◇スペイン1部第19節Rソシエダード2ー1ヘタフェ（2026年1月9日ヘタフェ）スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）が9日、古巣対戦となった敵地ヘタフェ戦で先発フル出場。1ー1の後半アディショナルタイム、右コーナーキック（CK）からベネズエラ代表DFアランブル（23）の決勝弾をアシストし2ー1の勝利に貢献。終盤追いつかれた後の劇的決着でリーグ戦6試合ぶりの白星を手にした。マタラッツ