三笘薫が所属するブライトンは、現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、マンチェスター・シティと対戦。強豪を相手に敵地で１−１のドローに持ち込んだ。勝点１奪取の立役者となったのが、左サイドハーフで先発した三笘だった。１点を先制されて迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインで２人をかわして右足を一閃。ニコ・ゴンサレスの股を抜くシュートで、ネットを揺らしたのだ。日本のスターが、