「日本列島が大爆発！」日本サッカー界にもたらされた“朗報”に海外驚愕！「衝撃の展開だ」
三笘薫が所属するブライトンは、現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、マンチェスター・シティと対戦。強豪を相手に敵地で１−１のドローに持ち込んだ。
勝点１奪取の立役者となったのが、左サイドハーフで先発した三笘だった。１点を先制されて迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインで２人をかわして右足を一閃。ニコ・ゴンサレスの股を抜くシュートで、ネットを揺らしたのだ。
日本のスターが、約４か月ぶりに挙げた芸術的なゴールに日本が沸くなか、海外メディアも驚愕。『SPOTV NEWS』は「日本列島が大爆発！ワールドカップ出場が濃厚なエースが衝撃の展開。負傷から復帰した三笘がマンチェスター・シティ戦で決定的な同点ゴール」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本のスターウインガー、三笘薫は復帰後、強烈な印象を残している。強豪相手に決めた、今シーズン２点目となるゴールでチームを敗戦の淵から救い、貴重な勝点１をもたらした」
同メディアは、「負傷から復帰した三笘は、初戦の敗戦からチームを救う決定的な活躍を見せた。彼は強豪相手にも力を発揮する個人能力を再び示し、ブライトンの後半戦巻き返しの中心としての地位を確固たるものにした」と続け、こう締め括っている。
「三笘の復帰ゴールは日本代表にとって朗報となった。三笘は日本代表のキープレーヤーであり、北中米ワールドカップを前に健在ぶりを誇示した」
この28歳の復活弾は日本サッカー界にとって、間違いなく朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めた圧巻のスーパーゴール
