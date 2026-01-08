人気アイドルグループ「SKE48」が公式サイトを更新。中坂美祐さんに関して「当面の間活動を自粛」することが公表されました。また、「マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚」したこと、「不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていた」として、当該スタッフを「社内規程に基づき懲戒処分」したことを公表しました。 【写真を見る】【 SK