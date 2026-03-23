遠距離恋愛はなかなかうまくいかないもの。とはいえ、不安に任せた振る舞いをすると、彼氏の気持ちが離れていくこともあるようです。そこで今回は、『スゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「遠距離恋愛中の彼氏から鬱陶しがられる行動」をご紹介します。【１】「今すぐ会いに来て」など無理難題を出す「無茶なことを言われると、正直付き合いきれないと思っちゃう」（２０代男性）など、孤独感からムリなお願いごとをすると、