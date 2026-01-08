俳優の松田龍平が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。父・松田優作さんの番組出演時のＶＴＲが流れ、ワイプの龍平も笑顔を見せた。龍平は初の「徹子の部屋」登場。出演できて「とてもうれしいです」と照れ笑い。この席には「僕の父も母も…おばさんも」座ったことから、感慨深げだ。当時の優作さんの写真が紹介され、龍平は「（出演は）１度だけですか？」と質問し、黒柳も「１度です」と答えた。父については「厳しか