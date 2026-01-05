第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大・原晋監督と黒田朝日（4年）が5日、TBS系「ひるおび」に生出演。驚きを呼んだエース黒田の5区起用について、12月10日の時点で“80％”方針が固まっていたことを明かした。当日変更で5区を託されたスーパーエース・黒田。先頭と3分24秒差の5位でタスキを受けたが、大逆転を演じた。城西大、国学院大、中大を抜き、終盤