巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。複数の現地メディアが報じた。４５日間の交渉期限が４日（同５日）に迫っていた中で、電撃的に決まった。２３〜２５年まで巨人担当の宮内孝太記者が、その人柄を見たー。重圧がかかる戦いであればあるほど燃える。岡本はそん