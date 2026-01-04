【モデルプレス＝2026/01/04】Hey! Say! JUMPの山田涼介が1月3日、ニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜日よる7時〜）に出演。同級生だった人気芸能人を明かす場面があった。【写真】山田涼介「見た目も変わってる」同級生だった32歳人気芸人◆山田涼介、同級生だった人気芸人山田は「幼稚園生と小学校の同級生がいるんですけど『スクール革命！』で会ったんですよ」と日本テレビ系「スクール革命！」