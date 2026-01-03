アカデミー賞受賞俳優トミー・リー・ジョーンズの娘で、父の出演作に複数登場していたヴィクトリア・ジョーンズが、元日に米サンフランシスコのホテルの客室で死亡しているのが発見された。米ハリウッド・リポーターが報じている。享年34。【写真】殺害された17歳少女、犯人は遺体写真をInstagramで拡散ヴィクトリアは1月1日（木）、フェアモント・ホテルで意識不明の状態で見つかったという。死因は現時点で明らかになっていない