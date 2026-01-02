『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期が、いよいよ1月5日（月）より放送開始！第14話（第2期 第1話）「浪速の街に出張やで！」のあらすじと先行カットが公開された。さらに、主人公・灰廻航一を演じる梅田修一朗より、第2期放送開始へ向けたインタビューが到着！『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデ