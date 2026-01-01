中国メディアの第一財経はこのほど、市場で航空機の供給過剰がささやかれる中、中国の航空各社が年末にエアバス機を大量発注したことを報じた。記事は、中国国際航空がA320neoシリーズを60機購入して2028〜32年に受領するほか、春秋航空が30機、吉祥航空が25機、航空機リース会社の中飛租賃（CALC）が30機、華夏航空が3機をそれぞれ発注したと紹介。これにより、エアバスは年末の中国市場だけで148機の受注を獲得したことになると