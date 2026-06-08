牛肉も高い！豚肉も高い！安いのは鶏肉だけ！という「頼みの綱」の鶏肉の値段が高騰しています。鈴木農水大臣によると、その理由は、「消費者の節約志向」だそうです。【写真を見る】鶏肉が高騰で過去最高値を更新！外国産が約2倍…スーパーの特売は国産鶏肉中心に…牛肉も高い！ 豚肉も高い！ 安いのは鶏肉だけ！だったのに消費者の節約志向で鶏肉が高騰韓国料理店が頭抱える事態揚げたてのジューシーチキンに特製甘