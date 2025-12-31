°Â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂçÃæ¡£¤½¤Î¿ô¤Ï2025Ç¯8·î´ü¤Ç¡¢629Å¹ÊÞ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤Á¤Á¤¿¤í¤¹@¾å³¤¡×¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï