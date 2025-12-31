¡Ö¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼°Â¤¹¤®¡×ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é°ì½Ö¤®¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼É½¤¬ÏÃÂê
¡¡°Â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂçÃæ¡£¤½¤Î¿ô¤Ï2025Ç¯8·î´ü¤Ç¡¢629Å¹ÊÞ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤Á¤Á¤¿¤í¤¹@¾å³¤¡×¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤¬¡Ö¡ï15¡×¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤¬¡Ö¡ï9¡×¡Ä¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡¡¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Îº¹¤·¹þ¤ßÊý¤ä¡¢3·åÈÖ¹æ¤ÎÉ½µ¡¢¿É¤µ¤òÉ½¤¹Åâ¿É»Ò¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥¼¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤ä¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼É½¤À¤È¡ÖÊÆ兰风Ì£Æù酱Â¿Íø亚饭¡Ê¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ï¡Ö¡ï15¡×¡¢¡Ö°Õ¼°风Ì£¹áíåÌÌ¡Ê¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡Ë¡×¤Ï¡Ö¡ï9¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤Ã¡¢¥É¥ê¥¢¤¬15±ß¡Ä¡Ä¡©¥Ñ¥¹¥¿¤Ï9±ß¡Ä¡Ä¡©¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â°Â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Î¡Ö¡ï¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ±ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿ÍÌ±¸µ¡×¤Ç¤¹¡£±ß¤â¸µ¤âÄÌ²ßµ¹æ¤¬Æ±¤¸¡Ö¡ï¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¯¤ï¤¨¤ÆÅ¹¤¬¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¡ï¡×¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤éÆüËÜ±ß¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó²Á³Ê¡×¡ÖÆüËÜ±ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ·ã°Â¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¹ñ¤â¡ïÉ½µ¤Ê¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤Á¤é¤Û¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï1¸µ¡áÌó22±ß¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ë22¤ò¤«¤±¤ë¤È¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤¬¡Ö330±ß¡×¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤¬¡Ö198±ß¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤²Á³Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤À¤È2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¡Ö300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼¤ÎÊý¤¬30±ß¤Û¤É¹â¤á¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤À¤È¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾å³¤¤Ï¡Ö198±ß¡×¤È100±ß¶á¤¯°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¼¤ÎÅ´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡£¤·¤«¤·¾å³¤¤Î³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¿¹ñ¤Ç¤Ï1»®3000±ß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¾×·â
¡¡¡ïÉ½µ¤Ç¤â¡¢±ßÉ½µ¤Ç¤â¡Ö°Â¤¹¤®¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Î¤Ê¤¤¾å³¤¥µ¥¤¥¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¡Ö°Â¤¹¤®¡×¤È»×¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó20Ç¯´Ö¡¢¤È¤¢¤ë³¤³°¤Î¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡£¤½¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤òÍê¤à¤È1»®¤¢¤¿¤ê3000¡Á4000±ß¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Ñ¥¹¥¿1»®¤ò10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö°Â¤¹¤®¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢²Á³ÊÇË²õ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¡Ö¡ï9¡×¤ò¡Ö9±ß¡×¤ÈÆÉ¤ó¤À¤Î¤È¡¢¤¢¤Þ¤êº¹¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡Ö¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁðßÖ¤á¡¢¥à¡¼¥ë³¤Î¾ø¤·¤¿¤ä¤Ä¡¢¼ê±©Àè¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤È¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤Á¤¿¤í¤¹¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖèÊ萝ÜØ莲ÁÐ拼Èä萨¡Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡õ¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ô¥¶¡Ë¡×¤ä¡Ö¿å²Ì¿§ÙÇ¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥é¥À¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ô¥¶¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼ñ¤òÅº¤¨¤ë¡Ö³¨²è¡×¤¬Å¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å³¤¤Î¥µ¥¤¥¼°Â¤¹¤®¤Æ»à¤Ì¡Ê¿ÍÀ¸½é¥µ¥¤¥¼¡Ë pic.twitter.com/iHjM5s1V1y
— ¤Á¤Á¤¿¤í¤¹@¾å³¤ (@77tarosu) December 25, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤Á¤Á¤¿¤í¤¹@¾å³¤ ¤µ¤ó¡Ê@77tarosu¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025123101.html