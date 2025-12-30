HKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î1¤«¤é16Æü¤Î´Ö¡¢HKT48·à¾ì¤òµÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö17LIVEHKT48·à¾ìµÙ´ÛÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ÆÆâ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·