Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î°ì²È4¿Í»¦³²»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤­¤ç¤¦¤Ç25Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜÂô¤ß¤­¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÏÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë»ê¤é¤º¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤«¤éÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤­¤ç¤¦¡¢¸µÀ®¾ë·Ù»¡½ð½ðÄ¹¤ÎÅÚÅÄÌÔ¤µ¤ó¤é¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÎî±à¤òË¬¤ì¡¢°ì²È4¿Í¤ÎÊè¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤­¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¤Ï·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éµîÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ