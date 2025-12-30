積立投資を10年続けても資産が思うように増えないと、先行きが不安になるかもしれません。40歳から月3万円積み立てたNISAが400万円台の場合、50歳から拠出額を増やす判断は妥当なのでしょうか。本記事では公的データに基づき、60歳までの10年間で現実的に目指せる到達ラインをシミュレーションします。 NISAで「月3万円・10年」積み立てると「400万円」程度になる可能性 金融庁が運営する「つみたてシミュレ&