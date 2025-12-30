ドジャースのピッチングディレクターを務めるロブ・ヒル氏が、29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）にVTR出演。今季、右肩の故障で離脱した佐々木朗希投手（24）がシーズン終盤に復活した理由を明かした。この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷翔平、山本由伸、佐々木を特集。スタジオには侍ジャパン前監督の栗山英樹氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏