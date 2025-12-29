【写真・画像】生田斗真似の彼氏、結婚したい年上彼女に結婚できない残酷すぎる理由明かす　1枚目ABEMA TIMES

「一緒にいてすごく楽しいのに…」結婚望む年上彼女との復縁断ったワケ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 生田斗真似のイケメン男性が、結婚を望む年上彼女との別れを決意した
  • 「一緒にいてすごく楽しいのに、結婚したいって考えられない」と告白
  • 「自分がきついときに頼りたいって思えないのが理由なのかな」と語った
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
  2. 2. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
  3. 3. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
  4. 4. 人気YouTuber2000万円超えの払戻
  5. 5. 姉の結婚に疑念? 佳子さまに変化
  6. 6. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
  7. 7. 雅子さま「何人でも産みたい」
  8. 8. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
  9. 9. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
  10. 10. 36歳母と1歳男児 川の中で死亡
  1. 11. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
  2. 12. Snow Man、不二家洋菓子店＆『LOOK』ブランドキャラクターを卒業　同社が感謝のメッセージ「たくさんの笑顔を届けることができた」
  3. 13. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
  4. 14. 高田馬場で女性刺される 男逃走
  5. 15. 堂本光一 お相手は元女優か
  6. 16. たくろう、王者から数日2冠達成
  7. 17. 有吉弘行 生放送でまさかの告白
  8. 18. 津田「鬼レンチャン」ギャラ告白
  9. 19. 撤収作業中に男性転落 意識不明
  10. 20. 有馬記念 売上3ケタ億円に騒然
  1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
  2. 2. 姉の結婚に疑念? 佳子さまに変化
  3. 3. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
  4. 4. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
  5. 5. 36歳母と1歳男児 川の中で死亡
  6. 6. 撤収作業中に男性転落 意識不明
  7. 7. 高田馬場で女性刺される 男逃走
  8. 8. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
  9. 9. 【独自】障害年金、医師の判定を破棄　機構職員、ひそかにやり直し
  10. 10. エスカレーター停止せず男児死亡
  1. 11. 栃木県の川の中で親子が死亡
  2. 12. 配送中の男性が刃物で刺される
  3. 13. 宝くじ2回高額当せん 女性の後悔
  4. 14. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
  5. 15. 業務上過失致死も視野に捜査へ
  6. 16. 女がラブホに侵入か 理解できず
  7. 17. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
  8. 18. スキー場運営会社「責任感じる」
  9. 19. 理系の子ども「小4」が分かれ道
  10. 20. 【速報】中国軍　台湾周辺で軍事演習行うと発表 「台湾独立勢力と外部干渉勢力への厳重な警告」　頼清徳政権と高市総理「台湾有事」発言をけん制か
  1. 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
  2. 2. 23区家庭ごみ有料化案 痛烈皮肉
  3. 3. 新幹線で悪質行為 怒りの声続出
  4. 4. 工場で15人重軽傷 いじめ被害か
  5. 5. 上野公園トイレ改修「不安です」
  6. 6. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
  7. 7. 神谷代表「バリア」発言に騒然
  8. 8. スマホない時代何して過ごした?
  9. 9. 女性向け風俗店 利用者の訴え
  10. 10. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
  1. 11. 「座席トラブル」なぜ起きる?
  2. 12. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
  3. 13. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
  4. 14. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
  5. 15. 米政治を動かす宗教勢力「福音派」の正体、中絶問題を軸に巨大化した政治力とホワイトハウスへの影響力
  6. 16. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
  7. 17. 親が元気に→子が破産する末路
  8. 18. 海外ではNG 日本人のマナー違反
  9. 19. トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討
  10. 20. 堀江氏の「差別主義」発言に異議
  1. 1. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
  2. 2. 価値の低い労働 韓国で急増か
  3. 3. NYの地下鉄カード 販売終了へ
  4. 4. 若者の深刻な「ニュース離れ」
  5. 5. 若者に有給のギャップイヤー制度
  6. 6. 中国が比に圧力かける背景
  7. 7. 韓国 75歳以上の貧困問題深刻
  8. 8. 米 ヘリ2機が空中衝突、2人死傷
  9. 9. デートでの「性的な欺き」対処法
  10. 10. チョさん巡る韓国の反応に奇怪
  1. 11. ミャンマーで物議 見せかけか
  2. 12. 韓流ドラマ分析 視聴者沸き返る
  3. 13. 7月から出国税を3倍に引き上げ
  4. 14. 中国軍 台湾周辺で軍事演習へ
  5. 15. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
  6. 16. FBI本部庁舎 永久閉鎖の方針発表
  7. 17. 中国で「無痛登山」が大ブーム
  8. 18. 米大統領 ウ大統領と会談へ
  9. 19. 中国ドラマ制作 国境越えた交流
  10. 20. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
  1. 1. 雅子さま「何人でも産みたい」
  2. 2. 京都の混雑状況、150％が100%に
  3. 3. 息子夫婦の帰省を喜べない親
  4. 4. 洗面所でわかる「貯まらない家」
  5. 5. 凡人が副業月収100万達成する術
  6. 6. 福岡発祥ひよ子 なぜ東京土産?
  7. 7. おにぎり1000円の時代が到来か
  8. 8. 月5000円の投資「意味ある」理由
  9. 9. 大阪「負の遺産」複合施設の今
  10. 10. 「老後2000万円」コロナ禍で変化
  1. 11. 「住宅ローン控除」の注意点
  2. 12. 日本人が「最も重要」と思う図表
  3. 13. 年金だけ取り崩す夫婦に懸念も
  4. 14. ローソン クレーンゲーム難しい?
  5. 15. 午後の紅茶 果汁は紅茶で作った?
  6. 16. プラズマ乳酸菌入り飲料が成長
  7. 17. 「生前贈与の失敗パターン」3選
  8. 18. 「前例ないから」やるべき準備
  9. 19. 「年金制度改正法」の節税効果
  10. 20. 4人でスマホ代月3万円超は高い?
  1. 1. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
  2. 2. CoCo壱「贅沢してないのに割高」
  3. 3. 2025年購入 レトロなレンズ
  4. 4. 柔らかいハイライトが特徴。独自フィルター搭載のハイエンドコンデジ「RICOH GR IV HDF」
  5. 5. PayPay JRAサービスと連携開始
  6. 6. 2025年購入のレンズ 1つが正解
  7. 7. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
  8. 8. 露サイバー犯罪者に関係か 発見
  9. 9. サムスン 公式ストアを開店
  10. 10. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
  1. 11. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
  2. 12. カラー電子書籍リーダー「Bigme 7″ B751C」を試す！Android搭載でペン入力やAI文字起こし対応で7インチタブレットとして使える【レビュー】
  3. 13. Apple、ペン入力に対応した新しいタブレット「iPad mini（第5世代）」と「iPad Air（第3世代）」を発表！3月末に発売され、価格は4万9464円からと5万9184円からに
  4. 14. 日本語会話にも対応したバイトダンスの最新動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」/PixVerseに動画を自由自在に編集できる機能実装【週刊最新AIツール&ニュース】
  5. 15. [みんなのケータイ]Renoシリーズもアップデート、OPPOの海外最新スマホに注目
  6. 16. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
  7. 17. 年末年始って暇。ギズモード編集部員が今年ハマったゲームをシェアします
  8. 18. マドラス 岩田敏臣氏「データとAIで業務効率化とファンづくりを両立する」
  9. 19. ひろゆき氏 加工アプリで美女に
  10. 20. 光文社 大給近憲氏「出版社としてのビジネスモデルの再構築が求められている」
  1. 1. 有馬記念 売上3ケタ億円に騒然
  2. 2. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
  3. 3. 有馬記念 中継の7文字に絶賛の嵐
  4. 4. ダル 元妻の息子との親子S公開
  5. 5. オリックス・福田周平 引退決断
  6. 6. 三浦知良 J3福島にレンタル移籍
  7. 7. 中田翔氏海外でまさかの遭遇
  8. 8. 落合氏 GG賞に「1票足りない」
  9. 9. ド軍は偉業 大谷ら新事実も
  10. 10. 落選の浅野 W杯にかける思い
  1. 11. 大谷翔平「兄貴分?」に言及
  2. 12. 置き石マーキング 被害額1350万
  3. 13. ドラマ効果で有馬売り上げ大幅増
  4. 14. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
  5. 15. グリーンに乗せたいなら...練習
  6. 16. 有馬でG1勝利 デムーロ騎手は
  7. 17. 尚弥 世界戦27連勝でピカソ撃破
  8. 18. デカキン 有馬4年連続的中を告白
  9. 19. 連覇狙うレガレイラ 4着精一杯
  10. 20. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
  1. 1. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
  2. 2. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
  3. 3. 人気YouTuber2000万円超えの払戻
  4. 4. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
  5. 5. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
  6. 6. Snow Man、不二家洋菓子店＆『LOOK』ブランドキャラクターを卒業　同社が感謝のメッセージ「たくさんの笑顔を届けることができた」
  7. 7. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
  8. 8. 堂本光一 お相手は元女優か
  9. 9. たくろう、王者から数日2冠達成
  10. 10. 有吉弘行 生放送でまさかの告白
  1. 11. 津田「鬼レンチャン」ギャラ告白
  2. 12. 『第1回 好きな声優ランキング（男性編）』津田健次郎が首位　声だけでなくドラマ出演目立ち認知度＆演技力を再評価
  3. 13. 郷ひろみ「NHK紅白歌合戦」卒業
  4. 14. 先月結婚発表の芸人驚き預金残高
  5. 15. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
  6. 16. May'n、ギタリストとの結婚報告
  7. 17. さや香・新山 馬券105万円的中
  8. 18. 鄭大世氏、現在の借金額は5億円
  9. 19. 悪性リンパ腫&脳炎併発 舞台復帰
  10. 20. 中居正広氏に「再始動」の気配か
  1. 1. 年末年始に太らないためのコツ
  2. 2. 50代に向けて手放してよかった品
  3. 3. 老け見え回避 アイシャドウNG例
  4. 4. 声で分かる「接客業のすごい客」
  5. 5. 100均で長蛇の列 原因は母親か
  6. 6. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
  7. 7. 心くすぐるセリアのキャラポーチ
  8. 8. 軽くてお洒落 しまむら購入品
  9. 9. ハニーズ 即戦力となるコート
  10. 10. そばの乾麺 ひと手間で美味に
  1. 11. ローソンの「新作スイーツ」
  2. 12. 「オートファジー」の知識とは
  3. 13. 業スーで買いたい「冷凍食品」
  4. 14. しまむらの新作で脱地感コーデ
  5. 15. DAISO 人気スキンケア商品初展開
  6. 16. 大胆よりさりげない肌見せコーデ
  7. 17. 「ズートピア2」病院で特別上映
  8. 18. アイドル「眼球取って洗える」
  9. 19. 箸が止まらない 静岡のラーメン
  10. 20. 12星座占い 今日の運勢を診断