「一緒にいてすごく楽しいのに…」結婚望む年上彼女との復縁断ったワケ
2025年12月29日 12時0分
ざっくり言うと
生田斗真似のイケメン男性が、結婚を望む年上彼女との別れを決意した
「一緒にいてすごく楽しいのに、結婚したいって考えられない」と告白
「自分がきついときに頼りたいって思えないのが理由なのかな」と語った