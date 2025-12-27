井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ち。その採点の内容に米記者から疑問の声が噴出している。終始、井上が堅実なスタイルで圧倒した試合。ピカソに付け入る隙を与えない完勝だった。ただ、ス