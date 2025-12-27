井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ち。その採点の内容に米記者から疑問の声が噴出している。

終始、井上が堅実なスタイルで圧倒した試合。ピカソに付け入る隙を与えない完勝だった。ただ、スコアカードを見ると120-108、119-190、117-111という内容。1人はフルマークの一方、1人はピカソに3ラウンド、ポイントを与えている。

X上では米国の著名なボクシングジャーナリスト、ダン・ラファエル氏は「ジャッジの一人がピカソに3ラウンドのポイントを与えた。お笑いの金メダルだ」と失笑。世界で最も権威ある専門誌「ザ・リング」のマイク・コッピンガー記者は「リングサイドからの判定は120-108の完封勝利。一人のジャッジがなぜピカソに3ラウンドを与えたのかは分からない」と首をひねった。

試合後、井上は「今夜は良くなかった。なんだろうな、良くなかった」と反省。「今年4試合こなすことができて満足はしているけど、少し疲れました。ちょっとゆっくり休みます」などと話した。



（THE ANSWER編集部）