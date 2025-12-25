Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。音楽を聴くのではなく、「音楽を着る」。ドーナツ型デザインのヘッドホン、Movengine AirCore 「OWH 01」のキャッチコピーは大げさではありませんでした。圧迫感を感じさせない着け心地と、空間に広がるサウンド。まるで自分だけのスピーカーを連れて歩いているような、新感覚の「着るオーデ