Photo: 山田洋路

音楽を聴くのではなく、「音楽を着る」。ドーナツ型デザインのヘッドホン、Movengine AirCore 「OWH 01」のキャッチコピーは大げさではありませんでした。

圧迫感を感じさせない着け心地と、空間に広がるサウンド。まるで自分だけのスピーカーを連れて歩いているような、新感覚の「着るオーディオ」体験をレポートします。

見た目だけじゃない「機能美」

Photo: 山田洋路

専用ケースを開けてまず目に飛び込んでくるのは、やはりその特長的な「ドーナツ型」のデザインです。GOOD DESIGN AWARD 2025を受賞したという形状は、目の前にするとかなりインパクトがあります。

しかし、ガジェット好きとして気になるのは「デザイン優先で、肝心の機能が犠牲になっていないか？」という点。さっそくその実力を確かめていきます。

穴が空いているのに「低音」は逃げないのか？

Photo: 山田洋路

最も懸念していたのが「音質」、特に低音の迫力です。構造上、音が抜けてしまいそうな見た目ですが、実際に装着してロックやEDMを再生してみると、その先入観は覆されます。

バスドラムがスカスカになることなく、楽曲のボトムを支えるグルーヴ感を損ないません。さらに、付属のシリコンイヤーキャップを装着することで、中低域の密度と臨場感が一段階向上。

50mmという大口径ドライバーと、筐体内の気流を制御する「AirCore™音響構造」が、実在感のあるサウンドと開放感を見事に両立させている印象です。

Photo: 山田洋路

ヘッドホンを外したまま音楽を流し、気になる「音漏れ」についてもチェックしました。シリコンイヤーキャップの有無で確認しましたが、いずれも環境音が適度にあるカフェや屋外であれば、心地よいと感じるボリュームでも周囲に迷惑をかける心配はなさそうです。

長時間のデスクワークで「蒸れ」はどうなる？

Photo: 山田洋路

次に試したのが、仕事中の長時間使用です。密閉型のヘッドホンだと、どうしても耳周りに熱がこもり、1時間もすると外して換気したくなるのが常でした。

でも、Movengineはその名の通り「Air（空気）」が通る構造。ドーナツデザインのおかげで物理的に開放感があり、長時間着けていても蒸れを感じにくいのが大きな発見でした。

肌に触れる部分の素材もサラッとしていて心地よく、長時間のデスクワークでも不快感はほとんどありません。仕事中、ずっとBGMを流しっぱなしにしたい人には手放せないアイテムになるかもしれません。

街歩きでの「安全性」と「没入感」の両立

Photo: 山田洋路

最後に、装着したまま外へ出てみました。周囲の音が聞こえるのは思いのほか快適で、背後から近づく自転車の音にもしっかり気づけました。

音楽はしっかり聞こえているのに、街の気配も感じ取れる。密閉型ノイズキャンセリングヘッドホンでは得られない安心感です。現実世界に自分好みのサントラが重なったような心地よい感覚、ぜひ体験してみてください。

開放感と音質を欲張りたい人におススメの「OWH 01」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中です。

Photo: 山田洋路

