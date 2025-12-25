仏RFIの中国語版サイトは23日、「中国が米国の半導体関税を気にしない理由」と題する仏経済メディア、ラ・トリビューンの記事を紹介した。記事はまず、米国が23日、中国の技術力の台頭を抑制することを目的とした措置として、2027年6月から中国製半導体に関税を課すと発表したことに触れた。そして「この制裁は大きな騒動を引き起こすことになるが、実害は少ないだろう」と指摘。この発表は、バイデン政権が開始し、米通商代表部（