１１人組ガールズグループ・ＭＥ：Ｉが２４日、公式サイトを更新。３１日をもって脱退するＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡのコメントを発表した。同時に脱退するＣＯＣＯＲＯのコメントは掲載されていない。【以下、全文】ＲＡＮ「ＹＯＵ：ＭＥの皆さんお久しぶりです。ＲＡＮです。まずは急なご報告により驚かせてしまい、本当にごめんなさい。活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました。