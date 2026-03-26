25年3月29日に体調不良で活動を休止し、同12月22日に活動終了を発表していた、ガールズグループME：I元メンバーのCOCOROこと加藤心（25）が26日、インスタグラムを更新。「ご報告。この度、エビス・プロ所属になりました。何事も感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」と新事務所所属と、活動再開を発表した。また、所属のエビス・プロを通じてコメントを発表。「みなさん、こんにちは。加藤心です