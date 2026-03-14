アイドルグループ・日向坂46の金村美玖が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】カッコイイ…！編み込みスタイルを披露した金村美玖金村は、ボディラインにフィットするジップアップのホワイトトップスに、ワイルドなワイドパンツを合わせた装いで登場。ウエストにはボルドーカラーの変形ベルトとウォレットチェー