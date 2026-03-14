モデルのゆうちゃみが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。キティちゃんコーデを披露した。【全身ショット】さすがのスタイル！キティちゃんコーデで登場したゆうちゃみゆうちゃみは、平成×令和ミックスのクールギャルスタイルで「yutori STAGE」に登場。キティちゃんのガラケーを片手に、キティちゃんめがねで姿を現した。ピンクの