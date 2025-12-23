きょう未明、東急目黒線の電車が停車駅を通り過ぎていたことが分かりました。東急電鉄によりますと、けさ午前5時10分ごろ、目黒から湘南台に向かっていた目黒線の各駅停車の電車が、本来、停車する東京・品川区の不動前駅を通過しました。不動前駅前で乗る予定だった乗客の通報で発覚し、5人が乗れなかったとのことです。運転士が停車駅の確認を忘れていたことが原因だとして、東急電鉄は再発防止に徹底するとしています。