ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Æó»Ò¿·ÃÏ±Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¡ÖÇò¤¤º½¡×¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¨¡¨¡¡© X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡ÖÅà·ëËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Í»ÀãºÞ¡×¤À¤Ã¤¿X¤Ç2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¡ÖÆó»Ò¿·ÃÏ¤ËÇò¤¤º½¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀã¤¬Çö¤¯¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÆ¤¤±ö¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÇò¤¤Î³¤¬¹­ÈÏ°Ï¤Ë¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£Åê¹Æ¤Ï3