役目を終えた？「溝の口の便利バス」東急バスが2026年3月末をもって、「溝の口駅〜新横浜駅直行バス」の運行を終了します。首都圏では数少ない「高速道路を走る一般路線バス」が、また一つ姿を消すこととなります。【便利だったのに…！】これが「高速道路を走る東急バス」です（地図／写真）この路線は東急田園都市線とJR南武線の溝の口駅（川崎市高津区）と、東海道新幹線が接続する新横浜駅を約30分で結びます。路線バスタ