ビンス・ザンペラさん（人気ビデオゲームシリーズ「コール・オブ・デューティ」の制作者）米メディアによると、21日死去。55歳。米紙ロサンゼルス・タイムズは米西部カリフォルニア州で交通事故で死亡したと報じた。一人称視点で銃を撃ち合うFPS（ファースト・パーソン・シューター）と呼ばれるジャンルのゲーム制作の第一人者。第2次世界大戦や現代の紛争をテーマにしたゲームシリーズ「コール・オブ・デューティ」制作に携わ