「チンピラ維新」。最初にこの見出しを見たとき、さすがに言い過ぎだろうと思った。だが、ニュースが次々に出てくるとなんだか慣れ始めた。【画像】カメラの前で手を合わせる藤田共同代表（中央）と維新執行部の面々最近のタブロイド紙（日刊ゲンダイ）は日本維新の会のことを、遠慮なく「チンピラ」と呼び始めている。維新の吉村洋文代表（左）と高市首相Ⓒ時事通信社なぜチンピラなのか。「連立離脱しても知らんで、