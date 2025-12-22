冬の風物詩・コミックマーケット50周年を祝し、「カフェ・ベローチェ」のオリジナルグッズがパワーアップ！『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、 ”猫あるある” がテーマのキーホルダーや初の商品化となるアパレルグッズを2日間限定で発売される。☆オリジナルグッズのイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット（以下、コミケ）107にあわせ、『カフェ・ベローチ