【カフェ・ベローチェ】コミケ50周年記念☆黒猫の “猫あるある” なグッズ限定登場♪
冬の風物詩・コミックマーケット50周年を祝し、「カフェ・ベローチェ」のオリジナルグッズがパワーアップ！ 『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、 ”猫あるある” がテーマのキーホルダーや初の商品化となるアパレルグッズを2日間限定で発売される。
2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット（以下、コミケ）107にあわせ、『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、オリジナルグッズや限定セットメニューが2日間限定でお取り扱いされる。
イタリア語で「迅速」を意味する「ベローチェ」。毎日を忙しく過ごす方々に、大切な時間に少しでもくつろいでいだき「気づいたら、いつもここ。」と思っていただけるブランドを目指している。
多くのお客様がご来店されるコミケ開催時も「コミケに来たらいつもここ」と思っていただけるよう、有明店では2023年からオリジナルグッズを展開している。
そんな有明店にて、コミケ50周年を記念して前回よりラインアップを拡充して「黒ねこアクスタキーホルダー」「黒ねこ缶バッジ」「黒ねこマフラータオル」「黒ねこパーカー」「黒ねこキャップ」「黒ねこTシャツ」「黒ねこお楽しみ袋」の全7種が登場！
「黒ねこアクスタキーホルダー」は、猫好きなら思わず共感する ”猫あるある” をテーマに、狭い場所に入り込もうとする習性をコミカルに表現したアイテム。
特に、紙袋に入って破れてしまう姿、アイスグラスに飛び込みコーヒーになりきる姿など、クスッと笑えるデザインがポイントだ。
「黒ねこ缶バッジ」は、冬らしいマットな質感とあたたかみのある風合いのアイテム。アクスタキーホルダー・缶バッジともに ”当たり” が出た方には、限定アイテムと交換いただける。
なお、缶バッジ・アクスタキーホルダーはカプセルトイにてのお取り扱いとなる。
そして「黒ねこマフラータオル」と「黒ねこパーカー」には、コミケの雰囲気に合わせて ”漫画風デザイン” を採用。マフラータオルは、お祝いのケーキをせっせと作る黒ねこをあしらい、色鮮やかで華やかな印象に。
一方でパーカーは、シンプルなデザインをベースに、胸中央へ黒ねこアートをさりげなく添えている。
また、「黒ねこキャップ」は、2024年のコミケでスタッフ専用帽子として使用した際に、多くのお客様から商品化を望む声をいただき、このたび正式に発売が決定。日常使いしやすいよう、アースカラーのベージュを採用し、サイドにワンポイントでロゴがあしらわれている。
さらに「猫好きにはたまらん」とSNSで話題のグッズと、コミケ限定グッズが入った「お楽しみ袋」も登場。
「黒ねこお楽しみ袋」は、美濃焼のマグカップと小皿、シリコンマグカバー、さらにコミケ限定缶バッジ、クリアファイルを、コーデュロイ素材のバッグに詰め合わせた特別なセットとなっている。
テーマは「冬のカフェタイム」。
日常使いしやすく『カフェ・ベローチェ』と黒ねこの世界観を感じられるアイテム揃いだ。中でも、美濃焼のマグカップは、黒ねこが森を探検する姿をあしらったデザインが特徴。美濃焼特有の液だれや凹凸の表情は、ひとつひとつ異なり、磁器ならではの風合いと世界にひとつだけの個性をお楽しみいただける。
また、フードまたはスイーツにドリンク、さらに ”コミケ限定クリアカード” が付いた全7種の限定セットメニューも登場。クリアカードは中央が透明になっており、お好きな景色にかざすと、自撮りをしている黒ねこが映り込む仕様だ。風景はもちろん、 ”推しぬい” などにかざしてお楽しみくださいね。
